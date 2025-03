Piume di struzzo, Nathan Lane lo ritiene un film 'sovversivo': "Adoro che gli omosessuali siano gli eroi"

La star di Only Murders in the Building ricorda con affetto l'esperienza al fianco di Robin Williams nel film del 1996 diretto da Mike Nichols.

Ventinove anni dopo l'uscita nelle sale di Piume di struzzo, il film di Mike Nichols rimane molto popolare tra il pubblico. A certificare l'attenzione dei fan è il co-protagonista Nathan Lane.

La star di Only Murders in the Building recitò nel film del 1996 con Robin Williams, Gene Hackman e Dianne Wiest e ha ricordato che il suo successo non si è mai spento.

Piume di struzzo è un film sovversivo secondo Nathan Lane

"Non è mai sparito" ha ricordato Lane in un'intervista "È un film di cui la gente mi parla ogni singolo giorno della mia vita". Un film che fu lodato proprio per il suo carattere sovversivo, confermato da Nathan Lane.

Nathan Lane in una scena di The Producers

"È una delle trame da commedia più grandi di sempre. È stato un successo come commedia teatrale, poi come film straniero, poi come musical, e infine c'è stata la nostra versione. Quella storia funziona ancora oggi" sottolinea l'attore "Funziona perché parla di amore, famiglia e di una coppia gay di lunga data che, per amore del proprio figlio, fa di tutto per far funzionare le cose. È così sovversivo: i gay sono gli eroi e gli etero sono i cattivi".

La prima volta che Nathan Lane vide Il vizietto

Nathan Lane ricorda anche la prima volta che vide il film originale italo-francese alla fine degli anni '70:"Lo vidi nell'Upper East Side, dove rimase in programmazione per un anno. Era il film straniero di maggior successo del periodo. Ricordo di averlo trovato esilarante e di aver pensato a quanto fosse fantastico".

In Piume di struzzo, Albert Goldman (Nathan Lane) è il partner esuberante di Armand Goldman (Robin Williams), proprietario di un locale drag nella zona di South Beach a Miami.

Robin Williams in una scena di Piume di struzzo

La coppia scopre con sorpresa che il figlio di Armand, Val (Dan Futterman), si è fidanzato con Barbara Keeley (Calista Flockhart), figlio di una coppia politica conservatrice interpretata da Gene Hackman e Dianne Wiest. I genitori di Barbara vogliono distrarre l'opinione pubblica da uno scandalo politico, costringendo i due protagonisti a sembrare una coppia etero e Albert a travestirsi da donna per supportare la farsa.