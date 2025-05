Questo film di Robert Williams ha danneggiato un monumento americano e messo a rischio un film da premio Oscar

Nel 1999, durante le riprese de L'Uomo bicentenario a San Francisco, con il compianto Robin Williams come protagonista, un incidente causato da due potenti faretti inondò parte di City Hall, danneggiando seriamente l'edificio storico. Questo disastro portò la città a vietare ulteriori riprese per anni. Solo con Milk nel 2008, un film poi candidato agli Oscar, San Francisco riaprì le sue porte al cinema.

Un incidente che ha inondato la storia di San Francisco

Nel 1999, la città di San Francisco divenne, involontariamente, protagonista di una disavventura che segnò la fine delle riprese nei suoi luoghi simbolo per anni. Mentre il cast e la troupe di L'uomo bicentenario stavano girando alcune scene all'interno del maestoso City Hall, un'imprudente gestione dei fari da 10.000 watt causò un'inondazione che distrusse parte dell'edificio storico. Le conseguenze furono devastanti: 300 galloni d'acqua che si riversarono attraverso i piani superiori, rovinando pavimenti e tappeti. L'architetto cittadino Tony Irons commentò con durezza: "Chi gestiva quelle luci doveva sapere che quelle superfici erano fragili e ornate, e che c'era un impianto sprinkler". In quel momento, l'intero processo di filmaggio all'interno di edifici storici sembrò compromesso, e la città impose una moratoria sulle produzioni future.

Robin Williams come L'uomo bicentenario

Nonostante il danno, il cinema non si arrese mai alla città californiana. Dopo un lungo periodo di esclusione, fu Milk a segnare il ritorno delle riprese all'interno di City Hall. Gus Van Sant portò sul grande schermo la storia di Harvey Milk, attivista per i diritti civili, trasformando San Francisco nella protagonista di un film che celebrava la sua storia.

In un curioso colpo di scena, Robin Williams, che anni prima aveva partecipato a quella disastrosa produzione, aveva inizialmente preso in considerazione il ruolo di Milk. Se solo fosse stato lui a interpretarlo, forse il riscatto sarebbe arrivato prima, e la città di San Francisco avrebbe potuto fare pace con Williams, finalmente lontano dal disastro. Ma avrebbe messo a rischio il premio Oscar dato per il miglior attore protagonista a Sean Penn, proprio grazie a Milk. Coincidenze e incidenti del caso.