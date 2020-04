Robin Hood: in arrivo un remake "live-action" destinato a Disney+

Robin Hood sembra sia il nuovo classico d'animazione destinato ad avere un remake live-action, questa volta destinato direttamente alla piattaforma di Disney+.

Il progetto avrebbe già trovato il regista giusto e, secondo Heat Vision, sarà inoltre sviluppato come un musical.

La notizia riportata online svela infatti che Carlos López Estrada dovrebbe essere coinvolto dietro la macchina da presa e nel team della produzione ci sarà Justin Springer.

La nuova versione di Robin Hood non sarà, in senso letterale, un film live-action: le volpi, i leoni, le galline e gli orsi protagonisti del cult animato saranno infatti realizzati in CG con uno stile descritto come "artistico, ma realistico".

Il lungometraggio animato aveva debuttato nel 1973, diventando ben presto uno dei titoli più amati dai fan della Disney. Al centro della trama c'è ovviamente Robin Hood che cerca di togliere il potere al malvagio Principe Giovanni. Il film contiene molte canzoni e per la nuova versione, secondo le prime indiscrezione, ne verranno realizzate anche di nuove.