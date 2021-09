Parole forti quelle di Vittorio Sgarbi contro Roberto Benigni, che ha da poco ricevuto il Leone d'Oro alla carriera a Venezia 78, due giorni fa. In particolare il critico ha accusato Benigni di plagio per la dedica fatta alla moglie, Nicoletta Braschi.

Il critico d'arte, noto per le sue numerose polemiche, ha detto la sua sul toccante discorso di Benigni fatto durante la cerimonia di apertura della Mostra, dopo aver ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. A Venezia 78 Roberto Benigni ha dedicato bellissime parole alla moglie Nicoletta Braschi, che hanno emozionato molte persone ma hanno anche trovato un detrattore in Vittorio Sgarbi, che lo ha accusato di plagio: "Non è obbligatorio che uno citi delle frasi non sue, per carità. Però è giusto che si sappia che Roberto Benigni ha fatto commuovere l'Italia con frasi che non sono sue, ma di Jorge Luis Borges e di Vladimir Nabokov, e in genere è meglio citare la fonte"

La famosa frase di cui parla Sgarbi è quella che in molti hanno ripreso anche sui social, ovvero "Conosco solo un modo di misurare il tempo: con te o senza di te", e al critico non è andata affatto giù, accusando l'attore italiano di aver sbagliato a non citare la fonte.

Ma c'è un'altra frase ha colpito Vittorio Sgarbi durante il discorso di Roberto Benigni, ovvero "Era amore a prima vista, a ultima vista, a eterna vista" . Questa è notoriamente una frase che dice il protagonista di Lolita, romanzo di Vladimir Nabokov: "Anche questa non è farina del sacco di Benigni, che evidentemente ama 'per procura. Il Leone d'Oro va bene perché è un premio all'attore, ma il Premio Viareggio direi che è un po' improprio..."

Polemica sterile o un commento appropriato? Questo non sta a noi dirlo, ma di certo il discorso di Roberto Benigni è diventato uno dei momenti più ricordati di questa edizione della Mostra del Cinema di Venezia.