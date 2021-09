Roberto Benigni ha ricevuto il Leone d'Oro alla Carriera a Venezia 78. Dopo essere stato premiato, Benigni ha ringraziato sua moglie Nicoletta Braschi e nel dedicarle il premio l'ha paragonata alla "luce eterna".

In occasione della sua premiazione con il Leone d'Oro alla Carriera alla Mostra del Cinema di Venezia 2021, Roberto Benigni ha ringraziato sua moglie - Nicoletta Braschi - e ha dichiarato: "Questo Leone d'Oro è un premio che va al di sopra, il sentimento è sommità fiorita. Ora provo un sentimento d'amore e gratitudine immenso verso tutti voi. Mi meritavo un gattino, ho avuto addirittura un Leone... Voglio dedicare un pensiero a Nicoletta Braschi, qui in sala. Non voglio nemmeno dedicarle questo premio, perché il premio è suo. Nicoletta, conosco una sola maniera di misurare il tempo: con te e senza di te".

Accolto da una standing ovation in sala, Roberto Benigni ha commentato il premio in questo modo: "Non è un'emozione: è di più, è un sentimento d'amore quello che provo e che vorrei restituire decuplicato. Quando l'ho saputo ho fatto passi di rumba, nudo però".

Infine, il commento sul Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, presente in Sala Grande per la premiazione e la serata di apertura della 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Roberto Benigni ha dichiarato: "A Mattarella voglio bene. La vorrei abbracciare, rimanga qualche anno in più".