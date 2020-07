Roberto Benigni, la sua statua imbrattata di vernice rossa come Montanelli

La statua di Roberto Benigni a Castiglion Fiorentino è stata imbrattata di vernice rossa da ignoti che però non hanno rivendicato il gesto vandalico, simile a quello riservato alla statua di Indro Montanelli. Un gesto che sembra ricollegarsi alla provocazione lanciata qualche giorno fa da Vittorio Sgarbi, che aveva chiesto la rimozione della statua perché Benigni aveva palpeggiato Raffaella Carrà in diretta televisiva.

#Imbrattata con vernice rossa la statua

a #RobertoBenigni, a #Manciano

nel comune di Castiglion Fiorentino dove è nato. L’opera fu realizzata nel 1999 dopo “La vita è bella”. Caustico il commento di Sgarbi: "Chi l’ha imbrattata è un coglione. Andava semplicemente abbattuta” pic.twitter.com/OpatgrX3Kc — Giank-deR 🇮🇹 (@GiancarloDeRisi) July 16, 2020

Vittorio Sgarbi altrettanto provocatoriamente su Twitter prende le distanze da questo gesto: "Chi l'ha imbrattata con la vernice è un coglione. Andava semplicemente abbattuta." Qualche giorno fa Sgarbi aveva detto al quotidiano Libero: "A Castiglione Fiorentino è stata fatta una statua a Roberto Benigni. Io esorto gli italiani ad abbatterla. A fare quel che hanno fatto con Montanelli. Perché Benigni, come Montanelli, ha trattato la donna come un oggetto" e ha ricordato una delle apparizioni in TV più folli di Roberto Benigni, quando "Raffaella Carrà conduceva. A un certo punto arriva Benigni, le salta addosso, la palpeggia, le dice di mostrare la passera. Dove siete voi che accusate Montanelli? Non è più grave di quello che ha fatto Benigni"

La statua di Roberto Benigni a Manciano, frazione di Castiglion Fiorentino, paese natale dell'attore e regista, fu eretta nel 1999 dallo scultore Andrea Roggi, che parla di un "atto inqualificabile" e ricorda che la messa in posa della scultura, già 21 anni fa, fece discutere. Alla presentazione Benigni non si presentò, ma presenziarono invece i suoi genitori, Luigi e Isolina Benigni, che raccontarono la giovinezza del figlio trascorsa a Castiglion Fiorentino prima del trasferimento a Prato. Pochi mesi dopo l'inaugurazione, la statua fu vandalizzata da qualcuno che le segò una gamba, e poi fu sistemata.

I carabinieri intanto indagano sul gesto, che tuttavia non sembrerebbe essere collegato alla "cancel culture" che nelle ultime settimane chiede a gran voce l'abbattimento di statue di personaggi controversi (come appunto fu Indro Montanelli), ma solo all'intervista rilasciata da Sgarbi.