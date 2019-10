Roberto Benigni: "Il problema dell'umanità è quello di amarsi" (VIDEO)

Roberto Benigni compie oggi 67 anni e vogliamo celebrarlo con il video del suo monologo sull'importanza dell'amore che faceva parte dello spettacolo I dieci comandamenti, a cui l'attore e regista toscano diede vita qualche anno fa sulla prima rete Rai.

Come potete vedere nel video di cui sopra, tratto da I Dieci Comandamenti, lo spettacolo evento del premio Oscar Roberto Benigni, andato in onda nel 2015 fa su Rai 1 in diretta dagli Studi di Cinecittà, è ancora uno dei più ricordati dai fan del regista toscano. Nel piccolo estratto che Movieplayer.i ha selezionato per voi, l'interprete de La vita è bella parla dell'amore, della felicità e di quanto sia fondamentale non smettere mai di cercarle.

Il successo televisivo targato Rai era formato da quattro parti, la Presentazione, l'Esodo, l'esegesi dei Dieci Comandamenti e le Conclusioni, per un totale di 206 minuti. A questo proposito Roberto Benigni ha dichiarato:

"Quel libro è lo spettacolo per eccellenza. Questi comandamenti fanno bene alla salute, ne abbiamo bisogno. È la più bella storia del mondo, una storia che crediamo di conoscere ma poi si rivela sempre nuova... Diventano legge i sentimenti, l'amore, la fedeltà, il futuro, il tempo."

Ricordiamo che Roberto Benigni prossimamente sarà protagonista, nel ruolo di Geppetto, del film Pinocchio, di Matteo Garrone che uscirà nelle sale a Natale. Dopo il successo e i riconoscimenti de La vita è bella, Benigni aveva già interpretato una sua versione della fiaba di Collodi, ma nel ruolo del protagonista.