Roberto Benigni a Mattarella: "Rimanga almeno fino ai Mondiali che porta fortuna" (VIDEO)

Roberto Benigni ha invitato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a rimanere in carica almeno un anno in più rispetto alla fine del suo mandato.

Mentre ritirava il Leone d'Oro alla carriera al Festival di Venezia 2021, Roberto Benigni ha rivolto parole di stima e di affetto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, chiedendogli di rimanere in carica almeno un anno in più rispetto al suo mandato originale, che scadrà a gennaio 2022.

Roberto Benigni è stato uno dei maggiori protagonisti della prima giornata del Festival di Venezia 2021. L'attore e regista italiano ha raggiunto il Lido per ritirare il Leone d'Oro alla carriera ed ha calamitato l'interesse dei social anche per la sua splendida dichiarazione d'amore a Nicoletta Braschi, collega e compagna di una vita. Oltre a quelle poetiche dedicate alla "Principessa" de La vita è bella, Benigni ha rivolto parole di stima e affetto anche a Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica che era seduto in sala proprio mentre lui ritirava il prestigioso riconoscimento.

"Grazie presidente Mattarela di dimostrare il suo amore per l'arte, in special modo per l'arte cinematografica. Lei sa l'amore che provo per lei. Me lo vorrei abbracciare e baciare che le voglio un bene. Voi non potete capire la soddisfazione di essere suo contemporaneo. Un Presidente meraviglioso. Quando ho saputo che c'era ho avuto la stessa sua reazione quando ha esultato a Wembley per il gol di Bonucci", ha dichiarato Benigni, entusiasta e sorridente, rivolgendosi a Mattarella e facendo riferimento alla finale degli Europei 2021, vinti dall'Italia. Il regista de La tigre e la neve ha quindi aggiunto: "Rimanga con noi ancora un po'. Almeno fino alla prossima Mostra. O per i Mondiali in Qatar, che lei porta fortuna, porta bene. Deve rimanere qualche anno in più". Le parole di Roberto Benigni al Festival di Venezia sono state accompagnate da un grande applauso.

Sempre nella giornata di ieri, Sergio Mattarella ha ricevuto parole di affetto anche da Matilde Gioli. La giovane attrice italiana ha infatti approfittato del suo canale Instagram per annunciare di essere stata nominata Cavaliere della Repubblica. Gioli ha condiviso la foto del documento firmato da Mattarella e dal premier Mario Draghi. "Ecco un altro scossone forte. Cavaliere della Repubblica. Ringrazio il nostro presidente Sergio Mattarella per avermi conferito questo prestigioso riconoscimento, è un onore. Non so cosa darei per vedere la faccia di mio papà. Ovunque tu sia, questo è per te", si legge invece nella didascalia del post.