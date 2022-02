Robert Pattinson a Verissimo: "Terminate le riprese di The Batman mi sono accorto che il mondo era cambiato"

Robert Pattinson, per la prima volta ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha rivelato che, una volta terminate le riprese di The Batman, si è reso conto che 'il mondo era cambiato'.

Robert Pattinson, durante la sua recente intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, ha rivelato di aver continuato a girare il suo nuovo film, The Batman, anche durante la pandemia e che, una volta che le riprese sono terminate, si è reso conto che il mondo non era più lo stesso.

"Il mio entusiasmo è a mille", ha detto Pattinson a proposito di The Batman che uscirà nei cinema il 3 marzo. "Quando mi guardavo allo specchio provavo una sensazione potentissima, dovevo darmi un pizzicotto per essere sicuro che fosse la realtà e non soltanto un sogno."

"È stata l'esperienza più incredibile che abbia mai provato in vita mia, nessun ruolo è paragonabile a questo", ha aggiunto l'attore britannico. "Ho avuto la fortuna di continuare a lavorare anche durante la pandemia, seguendo il mio sogno. Quando ho finito, mi sono accorto che il mondo era cambiato."

Robert Pattinson ha concluso la sua intervista con la Toffanin parlando della recitazione: "Quando avevo vent'anni sapevo che quello era il lavoro che avrei fatto per il resto della mia vita. Ho comunicato a recitare da adolescente ma mi ci è voluto un po' per prendere la cosa seriamente. Ero molto timido da ragazzo e lo sono tuttora, gli attori cercano di mascherare questa loro debolezza con la recitazione, ma quando cammino per strada cerco ancora di nascondermi e stare lontano dalle persone."