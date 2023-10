Robert Pattinson: 'Ogni volta che interpreto un ruolo ho il terrore dell'umiliazione'

Robert Pattinson ha il terrore dell'umiliazione ogni volta che sceglie un ruolo. Lo ha rivelato a Interview Magazine. Durante l'intervista, l'attore ha parlato di com'è per lui decidere se accettare un ruolo in un film e della sua paura di essere criticato.

"Ho una profonda paura dell'umiliazione. Perché, per quanto possano intervenire altri elementi, sai che la figura che farai dipende da te. Puoi dire che è una sceneggiatura di mea o che il regista è un caze, ma alla fine a nessuno interessa. Tutti diranno che sei tu l'attore incapace. E la stragrande maggioranza delle persone dirà che sei un fallito, anche se hai fatto del tuo meglio" ha detto Pattinson.

L'attore di The Batman ha poi aggiunto che, quando decide di intraprendere un ruolo, un'altra paura che lo assale è anche quella di non essere in grado di impegnarsi pienamente o di non poter dare il massimo in quel lavoro.

I prossimi progetti

Dopo il successo di The Batman, Robert Pattinson sarà di nuovo l'Uomo Pipistrello nel sequel del film. Inoltre, secondo quanto riportato da Puck News, l'attore reciterà a fianco di Robert Downey Jr. nel nuovo film di Adam McKay, intitolato Average Height, Average Build che secondo quanto riferito ruota attorno a un serial killer che entra in politica nel tentativo di cambiare le leggi per renderle più favorevoli agli omicidi.