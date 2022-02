Robert Pattinson svela il suo amore per Final Fantasy 7 in un video virale

Nel corso di un'intervista con Clique, Robert Pattinson ha parlato del suo amore per Final Fantasy 7; la clip in cui ne discute con Zoe Kravitz è diventata virale!

Come riportato da Comic Book, Robert Pattinson ha parlato del suo amore per Final Fantasy 7 durante un'intervista insieme a Zoe Kravitz nel corso del tour promozionale di The Batman. In modo particolare, l'attore ha provato a spiegare alla sua collega di set l'amore per un universo che lei non conosce. Pattinson ha parlato di Tifa e Aerith, le due eroine del videogame, e ha raccontato l'impatto che hanno avuto sulla sua vita: "Aerith è una ragazza molto gentile che ha superpoteri per guarire tutti e rendere il mondo un posto migliore. Tifa, invece, è una piccola cosetta sexy ed è una sorta di ladra. Lei sempre indossa una gonna corta. Non saprei decidere tra le due!".

La parte più divertente della clip consiste nella reazione di Zoe Kravitz a tutto ciò che Pattinson sta dicendo. Mentre l'attore vomita parole su come Aerith e Tifa gli abbiano insegnato "cos'è l'amore", l'attrice, essenzialmente, si prende gioco della sua adorazione per le due donne del videogame.

"Quella che aggiusterà tutto o quella con la gonna corta? Queste sono le opzioni?", chiede Kravitz in risposta alla spiegazione di Pattinson, che non la smette di ridere, probabilmente perché sa di essersi fatto passare per un nerd. The Batman uscirà nelle sale italiane il 3 marzo grazie a Warner Bros.