Robert Pattinson e la scena con Zendaya che lo ha mandato in crisi: "Sono impazzito per tre giorni"

L'attore ha raccontato di essersi ossessionato su una battuta di The Drama, fino all'intervento risolutore di Zendaya, sua co-star nel film.

Robert Pattinson ha condiviso un curioso retroscena dal set di The Drama, il nuovo film A24 in cui recita al fianco di Zendaya. Durante un'intervista con la rivista Premiere (via IndieWire), l'attore britannico ha rivelato di essere rimasto bloccato per giorni su una scena, cercando disperatamente di interpretarne il significato. Provvidenziale l'intervento della collega: Zendaya, infatti, gli ha dato un consiglio che lo ha salvato da quella che era diventata una vera ossessione.

Zendaya sblocca Robert Pattinson: "Devi solo dirla"

"Avevamo una scena insieme che mi stava facendo impazzire", ha raccontato Pattinson. "Cercavo disperatamente di capirne il senso, scrivendo pagine e pagine di analisi testuale. Alla fine, la sera prima delle riprese, ho chiamato Zendaya. Le ho confidato i miei dubbi, abbiamo parlato per due ore e, dopo un po', con estrema calma, mi ha fatto capire che la battuta significava semplicemente quello che diceva, che non c'era nessun significato nascosto. E io ero lì a impazzire da tre giorni".

Questa la confidenza del protagonista di The Drama. Un consiglio semplice ma efficace, che ha permesso a Pattinson di uscire dal suo loop mentale e affrontare la scena senza ulteriori complicazioni.

The Drama: tutto quello che sappiamo sul nuovo film A24

C'è ancora il massimo riserbo sulla trama del nuovo film targato A24, ma qualche indiscrezione è trapelata. Diretto da Kristoffer Borgli, già regista di Sick of Myself e Dream Scenario, The Drama seguirà la storia di una coppia - interpretata da Pattinson e Zendaya - la cui relazione prende una piega inaspettata poco prima del loro matrimonio.

Il film segna una nuova collaborazione tra Borgli e la casa di produzione tra le più interessanti degli ultimi anni, dopo il successo ottenuto con Dream Scenario - Hai mai sognato quest'uomo?, interpretato da Nicolas Cage.

Robert Pattinson e le difficoltà sul set: non è la prima volta che entra in crisi

L'episodio con Zendaya non è l'unico momento in cui Robert Pattinson ha avuto difficoltà durante le riprese di un film. Da poco l'attore ha infatti confessato a GQ di aver vissuto una forte ansia durante una scena di ballo girata con Jennifer Lawrence nel thriller psicologico Die, My Love, diretto da Lynne Ramsay.

"Ho girato questo film con Lynne Ramsay, ed è una bravissima ballerina. Jennifer Lawrence è una bravissima ballerina. Per loro è tutto così semplice", ha raccontato. "Continuavano a dirmi: 'Balla, è solo musica, devi solo ballare'. Io invece pensavo: 'Avrò un crollo nervoso quando dovrò farlo. O coreografiamo la scena o la tagliamo'. Ma loro insistevano: 'No, balla e smettila di agitarti'. Quando è arrivato il giorno delle riprese sudavo così tanto che l'interno dei miei pantaloni era fradicio", ha confessato Pattinson.