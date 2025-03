Robert Pattinson è andato in crisi filmando una scena con Jennifer Lawrence in Die, My Love: "Sudavo ovunque"

L'attore ha girato qualche mese fa il suo nuovo film che lo vede recitare in coppia con la star di Hunger Games

Robert Pattinson non voleva assolutamente ballare il freestyle per Die, My Love, il nuovo film di Lynne Ramsay che lo vede condividere la scena con Jennifer Lawrence.

Pattinson ha raccontato a GQ di aver quasi avuto un "crollo mentale" durante le riprese di una sequenza di ballo con la sua collega. L'attore ha supplicato Ramsay di eliminare la scena dalla sceneggiatura o di crearne una coreografia.

"Ho fatto questo film con Lynne Ramsay, che è un'ottima ballerina. E Jennifer Lawrence è un'ottima ballerina. Per loro è così facile. Dicono: 'Balla e basta, c'è solo la musica, balla e basta'", ha ricordato Pattinson. "Io pensavo: "Avrò un crollo mentale quando succederà. Dobbiamo fare una coreografia o tagliarla'. E loro: 'No, balla e basta, smettila di fare il pazzo'. È arrivato il giorno, e stavo sudando così tanto che l'interno dei miei pantaloni, con il sudore, era bagnato".

Cosa racconta il film con la coppia Pattinson/Lawrence

Die, My Love: Jennifer Lawrence nella prima foto del film

Die, My Love vede i due nei panni di una coppia sposata il cui rapporto è messo a dura prova da una relazione clandestina. LaKeith Stanfield interpreta l'amante della Lawrence sullo schermo. La regista di E ora parliamo di Kevin e A Beautiful Day aveva già anticipato le premesse del film durante il 2023 Sarajevo Film Festival, affermando che si tratta di una rivisitazione "divertente" del romanzo del 2017 di Ariana Harwicz sulla depressione post-parto e il disturbo bipolare.

Le strade del male: una scena del film con Robert Pattinson

Martin Scorsese ha prodotto il film insieme alla protagonista Lawrence. Ramsay ha scritto la sceneggiatura con Enda Walsh. Die, My Love sembra inoltre collocarsi proprio in quel genere di film che Pattinson preferisce scegliere; l'attore ha dichiarato che, oltre alle sue parti "complicate" sullo schermo, gli piace guardare le commedie romantiche nel tempo libero.

"Voglio sempre fare le parti più complicate, ma quello che voglio vedere come spettatore sono sempre storie d'amore", ha detto Pattinson. "Adoro le commedie romantiche. Ma è buffo, tutti hanno così paura di farle perché è molto difficile. È difficile trovare un concept originale, perché ci sono letteralmente persone che si messaggiano su Tinder".