Robert Pattinson sarà il produttore del remake dell'horror Possession

Robert Pattinson sarà coinvolto come produttore del remake dell'horror Possession, arrivato nelle sale nel 1981, che verrà diretto da Parker Finn, già regista di Smile.

Attualmente l'attore non è coinvolto come interprete, ma farà solo parte del team di produttori.

Il team al lavoro sul remake di Possession

Parker Finn, oltre a essere impegnato dietro la macchina da presa, sarà inoltre autore della sceneggiatura.

Il film originale raccontava la storia di una donna che inizia ad avere un comportamento sempre più disturbante dopo aver chiesto al marito il divorzio. In Possession il sospetto di infedeltà dà presto spazio a qualcosa di molto più oscuro.

Pattinson è impegnato nella produzione

Robert Pattinson sarà il produttore dell'horror tramite la sua casa di produzione Icki Eneo Arlo, in collaborazione con la Vertigo Entertainment di Roy Lee.

L'attore, prossimamente, sarà coinvolto anche come produttore in occasione di How to save a marriage, tratto da una sceneggiatura firmata da Ross Evans. Il film sarà realizzato in collaborazione con Sony,

Cosa raccontava il film origianle

La versione originale di Possession era stata diretta da Andrzej Zulawski e aveva come protagonisti Sam Neill e Isabelle Adjani, che aveva vinto il premio come Miglior Attrice alla 34esima edizione del Festival di Cannes e il César nel 1982 per la sua interpretazione.

La storia era ambientata a Berlino Ovest. Mark, un agente segreto, è sposato con Anna e la coppia sta affrontando un periodo di crisi, ammettendo di aver perso interesse l'uno per l'altra, cercando tuttavia di rimanere insieme. Anna scompare per alcuni giorni e dichiara al telefono che il loro matrimonio è finito, avendo da tempo un'altra relazione. La situazione si rivela però molto più complicata e inquietante.