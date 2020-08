Robert Pattinson e le altre star del film Le strade del male nel poster

Le strade del male è il nuovo film Netflix, in arrivo il 16 settembre, e il poster ufficiale mostra il cast stellare composto anche dalle giovani star Tom Holland e Robert Pattinson.

Alla base del progetto che è stato realizzato dal regista Antonio Campos c'è il romanzo scritto da Donald Ray Pollock, The Devil all the Time, e sullo schermo si racconteranno eventi ambientati tra la seconda Guerra Mondiale e la Guerra in Vietnam.

Le strade del male: il poster del film Netflix

Il film Le Strade del male è stato interpretato da Robert Pattinson, Tom Holland, Sebastian Stan, Bill Skarsgård, Riley Keough, Jason Clarke, Haley Bennett, Mia Wasikowska, Eliza Scanlen, Harry Melling, e Pokey LaFarge.

Il lungometraggio racconta quello che accade in un luogo isolato chiamato Knockemstiff, Ohio, alle prese con una tempesta animata da fede, violenza e voglia di vendetta. Willard Russell, disperato nel tentativo di salvare la moglie morente, si affida alla preghiera e successivamente al sacrificio. Il figlio Arvin decide quindi di entrare in azione e trasformarsi da ragazzo vittima dei bulli a un uomo che sa quando è arrivato il momento di agire. Il giovane interagisce con un gruppo di personaggi che comprende una coppia di serial killer, un predicatore che mette alla prova la sua fede e un corrotto sceriffo locale. La storia si svolge nel corso di due decenni.

La sceneggiatura è stata firmata da Antonio e Paulo Cammpos.