Robert Pattinson: Marvel lo incontrò per un ruolo in un film del MCU

Robert Pattinson era stato contattato da Marvel per un possibile ruolo in un film del MCU, come ha rivelato lui stesso in una recente intervista.

L'attore interpreterà il Cavaliere Oscuro in The Batman dell'universo DC - e come ha raccontato, Robert Pattinson ha già provato il costume di Batman - se non avesse accettato questo ruolo, probabilmente lo avremmo visto come protagonista in un film dell'universo rivale. In una recente intervista a Variety, Robert Pattinson ha ha rivelato l'accaduto, raccontando che dopo la conclusione della saga di Twilight venne contattato da Marvel, che stava valutando la sua presenza in un futuro film, probabilmente Guardiani della Galassia, ma lui non era ansioso di lanciarsi in un altro franchise di successo: "Non sapevo ancora cosa volevo fare. L'idea di affrontare quest'altra opportunità dopo Twilight. Non ho mai visto la mia strada in quella direzione."

Lavorare per i film Marvel non è di certo per tutti, gli attori si ritrovano a dover firmare contratti molto lunghi per far parte del franchise e, forse, Robert Pattinson dopo cinque film impegnativi non era la persona adatta per entrare a far parte del MCU.

Ciò che non viene rivelato dall'attore è per quale ruolo venne preso in considerazione. Facendo due calcoli, dato che era in previsione Guardiani Della Galassia, è possibile che la Marvel lo avesse contattato il ruolo di per Star-Lord. Ovviamente, dato che si trattava solo di un incontro informativo, avrebbe potuto essere di natura più generale come se lo studio volesse valutare la sua reale motivazione di far parte del franchise.

Ora non ci resta che attendere la performance di Robert Pattinson in The Batman, sarà all'altezza?