Robert Pattinson a Jennifer Lopez: "Tu saresti una Batman eccezionale"

Robert Pattinson ha rivelato a Jennifer Lopez che la ritiene una possibile interprete perfetta per un ruolo piuttosto difficile da associare alla splendida attrice e cantante: quello di Batman! La star di The Lighthouse e la protagonista di Le ragazze di Wall Street sono stati i protagonisti di uno degli incontri Actors on Actors organizzati dalla rivista Variety e l'occasione ha permesso di parlare di The Batman, il prossimo cinecomic che verrà diretto da Matt Reeves.

Robert Pattinson ha spiegato di essere rimasto sorpreso quando gli è stato offerto l'iconico ruolo: "Con Batman è qualcosa di strano. Persino il mio agente aveva reagito pensando 'Davvero?'". L'idea di diventare Bruce Wayne, tuttavia, ha convinto sempre di più il giovane attore che ha dichiarato: "Mi sono davvero, davvero concentrato sul progetto e non so perché. Mi continuava a tornare in mente". Robert ha spiegato a Jennifer Lopez che il suo approccio alla parte sarà comunque diverso: "Non ho alcun interesse a interpretare qualcuno di eroico". La sua visione di Batman è quindi piuttosto personale: "Penso sia una persona con molti problemi. E ho sempre trovato interessante che Batman stia sempre facendo un po' fatica, specialmente in qualche versione della storia. Non sa se sta facendo del bene oppure no ed è qualcosa di interessante da recitare".

JLo ha quindi dichiarato che lo considera perfetto per la parte: "Penso sarai un grandioso Batman. Sarai fantastico! Seriamente, perché è un personaggio oscuro". Robert Pattinson ha quindi replicato: "Lo saresti anche tu!". Jennifer Lopez, senza pensarci troppo, ha quindi replicato: "Io potrei essere Batman? Perché no!".