Robert Pattinson ha "brutti ricordi" causati dai paparazzi

Robert Pattinson non ha avuto vita facile durante la sua carriera, a causa di episodi spiacevoli avuti con i paparazzi, soprattutto durante il periodo in cui recitava nella saga di Twilight.

Il rapporto con i fotografi non è mai semplice per una star di Hollywood e Robert Pattinson, che ha raggiunto il successo con la saga di Twilight, ha raccontato al magazine GQ della sua esperienza traumatica: "Ho tanti brutti ricordi legati ai paparazzi. Indosso ancora oggi un'armatura protettiva completa: cappuccio alzato e cappello calato sulla fronte."

Il sorriso di Robert Pattinson

In particolare Robert Pattinson ha raccontato di una volta, di ritorno da Venezia, si accorse che qualcuno lo stava seguendo. Dopo aver tentato di seminarlo, per ore, perché non voleva far sapere dove fosse situata la sua nuova abitazione, Pattinson abbassò il finestrino e decise di affrontare il fotografo che lo seguiva: "Hai avuto le tue foto, ora posso andare a casa?" - gli disse, ma l'uomo gli rispose "Mi dispiace, amico, ma il mio capo mi ha detto di non tornare finché non scopro dove abiti". Da quell'episodio, l'attore non ha mai più tentato di negoziare con i paparazzi o fare appello alla loro umanità.

Non è la prima volta che Robert Pattinson esterna il suo problema con i paparazzi, infatti nel 2017 ha raccontato sempre a GQ di questo rapporto burrascoso che gli ha creato qualche disagio durante la carriera: "Sparivo subito non appena vedevo qualcuno che mi seguiva. Dopo un po' ha funzionato. I paparazzi si convincevano: 'Questo ragazzo è una gran rottura', dicevano. Ci sono molti modi per scomparire abbastanza facilmente. Si tratta soltanto di fare uno sforzo, e la maggior parte delle persone non si disturba per darsi troppo da fare."

Insomma, Robert Pattinson ha sempre vissuto in costante conflitto con i fotografi, ma sa bene che questo è uno dei punti deboli del successo che lo ha portato fin qui, a diventare il nuovo Batman.

La produzione di The Batman è attualmente in corso, sul set di Londra, dal quale sono già trapelate le prime immagini degli stunt di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne. Il film, diretto da Matt Reeves, arriverà nei cinema nell'estate 2021.