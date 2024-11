Jennifer Lawrence nella prima foto del film Die, My Love

Le riprese del film Die, My Love, diretto da Lynne Ramsay, sono iniziate e dal set arriva una foto di Jennifer Lawrence.

L'attrice sarà infatti star e produttrice del nuovo lungometraggio che porterà sul grande schermo la storia raccontata tra le pagine del romanzo scritto da Ariana Harwicz, pubblicato nel 2017.

Cosa racconterà il film con Jennifer Lawrence

La storia di Die, My Love è ambientata nell'America rurale e avrà al centro una donna, parte affidata al premio Oscar Jennifer Lawrence, che si ritrova alle prese con l'amore e la follia.

Nel cast ci sono poi Robert Pattinson nella parte del marito della protagonista e LaKeith Stanfield che sarà l'amante della giovane.

Tra gli interpreti ci sono anche Sissy Spacek e Nick Nolte.

Excellent Cadaver ha condiviso la foto che ritrae Jennifer Lawrence, accompagnandola da una dichiarazione: "Esprimere cosa vuol dire assistere a Lynne Ramsay mentre crea arte è impossibile. Lei è unica"-.

La prima foto di Die, My Love

La regista scozzese Lynne Ramsay, oltre a essere impegnata dietro la macchina da presa, ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Enda Walsh.

Nel team di produttori ci sono poi Justine Ciarrocchi, Lawrence tramite la sua Excellent Cadaver, Martin Scorsese, Andrea Claderwood Black Label Media, che ha inoltre finanziato la realizzazione del film.

La regista ha recentemente diretto You Were Never Really Here, il thriller con star Joaquin Phoenix che le ha fatto conquistare al Festival di Cannes il premio come Miglior Sceneggiatura.

I prossimi progetti dell'attrice

Jennifer Lawrence, prossimamente, sarà protagonista anche di Why Don't You Love Me?, un adattamento dell'omonima graphic novel, e di The Wives.

Robert Pattinson, invece, sarà impegnato prossimamente sul set di The Batman 2 e Primetime.

Lakeith Stanfield, infine, sarà nel cast di Play Dirty, I Love Boosters e Roofman.