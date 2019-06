Robert Pattinson abbandona il film The Souvenir 2 per i troppi impegni!

Robert Pattinson ha abbandonato il sequel di The Souvenir perché le riprese erano in conflitto con quelle di Tenet di Christopher Nolan.

Troppi impegni per Robert Pattinson che, a causa di conflitti di programmazione, non parteciperà più al sequel di The Souvenir 2 di Joanna Hogg. La notizia, pubblicata in esclusiva su Indiewire, spiega che la star dell'atteso The Batman ha dovuto rinunciare a questo film perché le riprese si sarebbero sovrapposte con quelle di Tenet, la misteriosa spy story di Christopher Nolan.

"Nonostante il forte desiderio di Rob di fare il film, la programmazione si è rivelata impossibile ma non vede l'ora di lavorare con Joanna su altri progetti", queste le parole rilasciate dai rappresentati di Robert Pattinson a IndieWire; mentre al contrario la casa di produzione A24 al momento non ha rilasciato nessun commento ufficiale sulla vicenda. The Souvenir è stata la sorpresa della stagione appena passata e si è imposto al Sundance Film Festival dove ha vinto il Grand Jury Prize, cosa che ha permesso di progettare immediatamente un secondo capitolo. Interpretato da Tilda Swinton, Richard Ayoade, Honor Swinton Byrne e Ariane Labed, l'opera di Joanna Hogg ha al centro una studentessa di cinema che si innamora di un uomo molto più grande di lei, complicato e inaffidabile. I due finiscono per andare a vivere insieme, ma lui nasconde un segreto che la ragazza non può nemmeno immaginare.

In merito a questo film la Hogg aveva spiegato un mese fa, sempre su Indiewire, che "Sarà a se stante, non è una vera e propria seconda parte", mentre non aveva fornito dettagli sul ruolo che Pattinson avrebbe dovuto ricoprire, anche se era previsto che avrebbe interpretato il nuovo interesse sentimentale di Julie, la protagonista, interpretata da Honor Swinton Byrne.