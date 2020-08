Robert Downey Jr. produrrà una nuova detective story per Apple TV+

Robert Downey Jr. vestirà i panni di produttore con la sua Team Downey per un nuovo show che sarà disponibile su Apple TV+, nel quale probabilmente sarà anche interprete, una serie tv basata su una storia vera.

Come annunciato da Variety, l'attore insieme alla moglie Susan Downey sarà alla produzione della serie tv, basata sull'articolo del Toronto Life, dal titolo The Sting. Questo racconta di un detective canadese che riapre un caso vecchio di decenni con l'obiettivo di ottenere una confessione e diventare un eroe. Il caso prende una piega inaspettata quando il detective lancia un'operazione elaborata con dei poliziotti. Robert Downey Jr., oltre alle vesti di produttore, ricoprirà forse anche un ruolo secondario nel cast che potrebbe segnare la sua apparizione in tv dopo decenni.

Il Team Downey, inoltre, sta attualmente producendo il dramma della HBO Perry Mason, che è stato rinnovato per una seconda stagione, e anche la prossima serie Netflix Sweet Tooth, ordinata in serie all'inizio di quest'anno.

L'accordo per questa nuova serie è solo l'ultimo successo di alto profilo per Apple TV+, che continua a firmare grandi nomi per progetti originali, che però ancora non hanno raggiunto la popolarità che il servizio streaming si sarebbe aspettato. Sarà il caso di questa nuova serie? Staremo a vedere.