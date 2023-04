Robert Downey Jr. si sdoppia in quattro nel primo trailer di The Sympathizer di Park Chan-Wook

Robert Downey Jr. si offrirà in quattro versioni di se stesso nella nuova serie original di HBO,The Sympathizer, diretta dal regista sudcoreano Park Chan-Wook (Old Boy) .

Basata sull'omonimo romanzo di Viet Thanh Nguyen vincitore del Pulitzer (in Italia edito da Neri Pozza con il titolo Il simpatizzante), The Sympathizer è un thriller spionistico con tratti da black comedy su una spia comunista, metà francese e metà vietnamita, che finge di essere un simpatizzante filostatunitense.

Hoa Xuande (Cowboy Bebop) interpreta il protagonista, il Capitano, educato negli Stati Uniti, dove ha imparato a parlare inglese senza accento e a sviluppare un rapporto di amore e odio nei confronti di un Paese dove tutto è "super". Animato da un'autentica fede nel comunismo, lui è tornato in Vietnam per sostenere, da agente doppiogiochista, la causa dei Vietcong.

Iron Man e i mille volti di Robert Downey Jr.

Nel cast, oltre al protagonista e a Sandra Oh, spicca la presenza di Robert Downey Jr., che interpreta quattro uomini diversi dal look molto diverso. L'ex Iron man pare abbia percepito 2 milioni di dollari per ogni episodio di questa serie che promette di essere molto intrigante.

Qui il trailer: