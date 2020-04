Robert Downey jr. "In quarantena ascoltate Britney Spears"

Dolittle con Robert Downey Jr si è rivelato una vera e propria delusione sia per la stampa che al botteghino. Ma ha trovato una grande fan inaspettata: Britney Spears che ha lodato non solo il film ma anche la performance dell'attore, tanto da ricevere poco dopo un caloroso caloroso ringraziamento da parte dell'interprete di Iron Man.

In un lungo post su Instagram, Robert Downey Jr. ha detto infatti: "Attività di quarantena: 1. Ascolta Britney; 2. Ascolta Britney", postando poi il link in cui era possibile vedere in streaming Dolittle, accompagnato dal parere entusiasta di Britney Spears: "Questo film è assolutamente da vedere! Robert Downey Jr è così genuino che ti innamori di lui. I personaggi degli animali sono esilaranti e sembra che ci sia un tono speciale in tutto il film che trovo difficile ritrovare in questi giorni. Quindi, se guardi questo film ti innamorerai come me delle sue giacche e dei suoi vestiti. Non dimenticare, come ho appena ricordato, che è un uomo in grado di parlare con gli animali ed è geniale! Pss ...quanto tempo è passato da quando hai visto quello che desideravi vedere. Non riesco nemmeno a contare quanti film ho visto finora in questa quarantena!".

Nonostante il cast all stars che comprendeva nomi come: Antonio Banderas, Michael Sheen, Marion Cotillard, Ralph Fiennes, Tom Holland, Selena Gomez, Rami Malek, Octavia Spencer, Emma Thomposon e la nostra Kasia Smutniak, questa nuova versione del medico capace di parlare con gli animali è stato accolto in modo pressoché disastroso con appena il 12 per cento di recensioni positive su Rotten Tomatoes.