Robert Downey Jr protagonista del remake del film La Donna Che Visse Due Volte

La donna che visse due volte, uno dei film più amati di Alfred Hitchcock, sarà al centro di un remake che potrebbe avere come star Robert Downey Jr..

Il progetto è in fase di sviluppo per conto di Paramount Pictures e nel team della produzione ci saranno anche la star di Iron Man insieme alla moglie Susan Downey.

Robert Downey Jr., nella nuova versione del film La donna che visse due volte, dovrebbe avere il ruolo del personaggio interpretato da James Stewart nell'originale, ovvero quello di un ex detective costretto a smettere di lavorare dopo un evento traumatico che gli causa vertigini e acrofobia.

L'uomo viene poi assunto da un conoscente per seguire sua moglie, che si sta comportando in modo strano.

La donna che visse due volte: il film di Alfred Hitchcock tra ossessioni e vertigini

Alfred Hitchcock aveva volutamente creato una prospettiva distorta grazie all'uso di un obiettivo zoom che aveva permesso di ricreare l'effetto delle vertigini con una sincronia tra zoomata all'indietro e carrellata in avanti. Il film aveva ottenuto due nomination agli Oscar nelle categorie Migliore scenografia e Miglior Sonoro.

A scrivere la sceneggiatura del film sarà Steven Knight, creatore di Peaky Blinders e See.

Paramount aveva prodotto il film originale, scritto da Alec Coppel e Samuel A. Taylor ispirandosi al romanzo D'entre les morts di Boileau-Narcejac.