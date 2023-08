Robert Downey Jr. spiega perché sta lavorando al remake di un classico di Hitchcock: 'Possiamo farlo meglio'

La donna che visse due volte avrà un remake con star Robert Downey Jr. e la star ha spiegato il motivo per cui ha deciso di sviluppare il progetto.

Il film originale del 1958 diretto da Alfred Hitchcock, considerato una delle migliori opere del regista, aveva come protagonisti James Stewart e Kim Novak.

La spiegazione della star

Dolittle: una scena del film con Robert Downey Jr.

Intervistato dal New York Times, Robert Downey Jr. ha confermato le indiscrezioni riguardanti il progetto di riportare sul grande schermo la storia raccontata in La donna che visse due volte, ma con un approccio moderno. L'attore e produttore ha sottolineato ironico: "Stiamo certamente valutando la possibilità di farlo. Non è nemmeno rischioso. A ragion veduta ridicolo persino da considerare. Grandioso, valutiamolo! E, prima di tutto, chi sarebbero i nostri partner? Amiamoli, rispettiamoli. Poi fatemi rileggere la sinossi originale. Penso che si possa fare di meglio".

Robert ha quindi aggiunto: "Vi spiegherò perché penso sia possibile. Ho fatto in passato delle arrampicate su roccia e sono rimasto bloccato in preda al panico e, se non fosse stato per il puro imbarazzo, avrei chiesto di essere portato via da quella roccia. Ho perso la mia sicurezza nel mio posizionamento, il dislivello era troppo alto, il mio corpo ha reagito. Non era una questione di combattere o fuggire, era una situazione di essere bloccati e sul punto di svenire. Non lo dimenticherò mai, e mi aveva fatto riflettere sul fatto che ci sono degli strumenti cinematografici che devono ancora essere utilizzati del tutto e offrirebbero un'esperienza nel provare a dire 'Cosa si prova quando si è psicologicamente in preda al terrore mentre si è alle prese con qualcosa che si dovrebbe gestire?'. Potrebbe essere interessante mostrarlo".

La donna che visse due volte: il film di Alfred Hitchcock tra ossessioni e vertigini

Robert Downey Jr., nella nuova versione del film La donna che visse due volte, dovrebbe avere il ruolo del personaggio interpretato da James Stewart nell'originale, ovvero quello di un ex detective costretto a smettere di lavorare dopo un evento traumatico che gli causa vertigini e acrofobia.

L'uomo, nel film di Hitchcock, viene poi assunto da un conoscente per seguire sua moglie, che si sta comportando in modo strano.