Oscar 2024, Ryan Gosling aveva inizialmente rifiutato l'invito dell'Academy: 'Ho detto 'al 100% no''

Ryan Gosling è tornato a parlare della sua esibizione agli Oscar 2024 sulle note di I'm Just Ken rivelando che inizialmente voleva rifiutarsi di salire sul palco della serata di premiazione dell'Academy.

Durante la sua partecipazione al The Tonight Show With Jimmy Fallon, l'attore canadese ha ammesso che non è stata una scelta semplice.

Un rifiuto

Commentando il suo coinvolgimento alla serata degli Oscar, Ryan Gosling ha ammesso che all'inizio la sua risposta è stata "al 100% no". La motivazione alla base della sua posizione era molto semplice: "C'erano molti modi in cui tutto poteva andare storto".

A contribuire a fargli cambiare idea sono state ancora una volta le sue figlie, fin dall'inizio coinvolte nel percorso che l'ha portato a recitare nel film Barbie. Le bambine, che hanno 9 e 7 anni, sono andate anche nel dietro le quinte degli Oscar durante le riprese e conoscevano a memoria la coreografia. Ryan non ha esitato nell'ammettere: "Sanno tutta la coreografia meglio di me, e le canzoni. Erano nel backstage mostrandomi i passi di danza".

Oscar 2024, il produttore: "Ryan Gosling ha pianificato ogni dettaglio di I'm Just Ken"

Gosling ha ricordato che è stato il loro interesse per Barbie e il modo in cui ignoravano Ken ad averlo inizialmente interessato alla possibilità di recitare nel film diretto da Greta Gerwig. Successivamente, come un vero "sforzo di gruppo", le figlie lo hanno seguito anche durante le riprese ed erano presenti sul set in occasione dei ciak del numero musicale, anche se non sapevano la maggior parte del contesto: "Si trattava di molte macchie di finta abbronzatura in giro per la casa. Quindi volevo che venissero alla prova costumi per offrire loro una specie di contesto per quello che stava accadendo".

Il momento in cui l'interprete di Ken ha eseguito dal vivo sul palco dei premi Oscar la canzone composta per il film è stato accolto da recensioni piene di entusiasmo e Ryan non ha potuto fare a meno di scherzare sulla reazione alla sua performance.