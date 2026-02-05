Robert Downey Jr. potrebbe restare nel MCU come Dottor Destino anche dopo Avengers: Secret Wars

Il Marvel Cinematic Universe ha cambiato la carriera di Robert Downey Jr. in un periodo in cui l'attore era noto soprattutto per il suo passato travagliato e nonostante si fosse messo ormai alle spalle i problemi degli anni precedenti, era ancora visto come una scelta problematica.

Il successo di Iron Man e la nascita del Marvel Cinematic Universe, oltre alla sua performance nel ruolo di Tony Stark, ha cambiato completamente il suo percorso. Ora la star si prepara a diventare il Dottor Destino nel futuro del MCU.

Dottor Destino dopo Doomsday e Secret Wars

Nonostante la sua presenza sia stata confermata nei prossimi due film MCU, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, non è stata al momento accertata la sua inclusione nei futuri progetti ma ora l'insider Daniel Richtman non esclude che si possa andare proprio in questa direzione.

Primo piano di Robert Downey Jr. in Secret Wars

Resta da stabilire in che modo Destino/Downey Jr. rimarrà nel franchise; se dovesse rimanere, il personaggio potrebbe far parte della Saga dei Mutanti, magari come villain dei Fantastici Quattro o magari come Infamous Iron Man: ricordiamo che nella versione a fumetti di Secret Wars, il volto di Destino venne guarito e il personaggio divenne proprio l'Infamous Iron Man. Sarà davvero questo il suo percorso nella saga?

Il ricco cast di Avengers: Doomsday

I fratelli Russo sono tornati dietro la macchina da presa per dirigere Avengers: Doomsday, con un cast molto profondo e di primo livello: Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd e Robert Downey Jr. Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejía, Mabel Cadena, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen, Lewis Pullman e India Rose Hemsworth fanno tutti il loro debutto nel franchise degli Avengers.

I protagonisti de I Fantastici Quattro - Gl inizi, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn, si uniscono al cast, così come le star del franchise degli X-Men Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn e James Marsden, insieme alla star di Deadpool & Wolverine Channing Tatum. I media di settore hanno inoltre indicato Ryan Reynolds e Hayley Atwell come possibili presenze in Avengers: Doomsday.