Robert Downey Jr. è una piñata umana al compleanno della figlia (VIDEO)

Robert Downey jr. potrebbe essersi guadagnato il titolo di Miglior Papà del Mondo dopo essersi trasformato in una piñata umana per il compleanno della figlia: ecco il video della 'violenza di massa'.

Robert Downey Jr. sarà anche Iron Man sullo schermo, ma non c'è Thanos che tenga contro una folla di bambini sbizzarriti quando ti sei praticamente trasformato in una piñata umana.

L'attore del Marvel Cinematic Universe ha deciso di festeggiare i sette anni della figlia Avri regalandole una festa compleanno davvero super, nella quale l'attrazione principale sembra essere stato proprio lui... In modalità pignatta.

"Per il settimo compleanno della mia carissima figlia Avri ho dato ai bambini ciò che volevano. Che è chiaramente violenza di massa" ha scritto Downey su Instagram, allegando due video in cui i bambini presenti si stavano divertendo un mondo a cercare di distruggere la pignatta (o meglio, lui vestito da pignatta).

Quale sia stato il premio per i ragazzi, non lo possiamo sapere, ma certamente la consapevolezza di aver sconfitto un Avenger è già di per sé una grande vittoria. E dire che ci sono voluti il Titano Pazzo e i poteri combinati di tutte le Gemme dell'Infinito per metterlo fuori gioco sullo schermo!