Robert Downey Jr.: "Marvel ha avuto successo perché parla del sogno americano democratico"

Robert Downey Jr., ospite dello show di Stephen Colbert, è tornato a parlare del successo di Marvel collegandolo al tema del sogno americano di democrazia attorno a cui i cinecomic ruotano.

Robert Downey Jr. ha riflettuto sul suo lungo impegno nel ruolo di Iron Man, star del Marvel Universe, confessando a Colbert:

"La gioia più grande è stata far parte di questa incredibile esperienza attraverso la recitazione. per la prima volta, un franchise così vasto è stato capace di catturare il pubblico giovane e accompagnarlo nel percorso di crescita fino alla maturità".

Downey ha proseguito: "Era tutto lì nell'universo fin dal principio, e questo il motivo per cui credo che i fumetti Marvel siamo amati da grandi e piccoli. li amano tutti perché parlano al mondo, ma parlano anche al sogno americano di democrazia anche se la questione è più complicata. Ma ci sono ideali e finora, stranamente, il modo migliore in cui sono stati espressi è stato in questi segmenti di intrattenimento."

