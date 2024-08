Robert Downey Jr. apparirà nei panni di Doctor Doom prima di Avengers: Doomsday?

Secondo quanto riferito da Jeff Sneider, la prima apparizione di Robert Downey Jr. nel ruolo del Dottor Destino è stata rivelata, e non sarebbe in Avengers: Doomsday

Notizie entusiasmanti per i fan del Marvel Cinematic Universe (MCU): la prima apparizione di Robert Downey Jr. nei panni del temibile Dottor Destino potrebbe arrivare prima del previsto.

Robert Downey Jr.: un debutto a sorpresa in "Fantastic Four"?

Secondo il rinomato scooper Jeff Sneider, l'ex Iron Man non farà il suo debutto in "Avengers: Doomsday" come inizialmente pensato, ma potrebbe apparire in una scena post-credit o a metà dei titoli di coda di un altro film Marvel, molto probabilmente "Fantastic Four" del 2025.

Robert Downey Jr. in una foto del Comic-Con di San Diego del 2024

Questa ipotesi è supportata dalla stretta connessione nei fumetti tra Reed Richards (Mr. Fantastic) e Victor Von Doom (Doctor Doom), rendendo questa apparizione sorprendente ma logica. Il regista di "Fantastic Four", Matt Shakman, ha recentemente accennato a un casting segreto tenuto nascosto "per un po'", alimentando ulteriormente le speculazioni.

I vizi di Robert Downey Jr.

Durante il panel di Marvel al San Diego Comic-Con, Robert Downey Jr. è stato ufficialmente presentato come parte del cast di "Avengers: Doomsday", insieme ai membri di "Fantastic Four" e "Thunderbolts". Tuttavia, nonostante l'entusiasmo che circonda queste rivelazioni, è importante prendere le notizie di Sneider con una certa cautela. Sebbene abbia previsto correttamente alcuni sviluppi chiave dell'MCU, come il casting di Harrison Ford per il ruolo di 'Thunderbolt' Ross, non tutte le sue informazioni si sono rivelate accurate in passato.