Robert De Niro, Vera Farmiga, Whoopi Goldberg e Bobby Cannavale in Inappropriate Behavior

Supercast per il nuovo progetto di Tony Goldwyn, intitolato Inappropriate Behavior, che vedrà l'arrivo degli attori Bobby Cannavale, Robert De Niro, Vera Farmiga e Whoopi Goldberg. Con loro anche Rose Byrne, William Fitzgerald e Rainn Wilson.

L'uomo sul treno - The Commuter: Vera Farmiga in una scena del film

Il film, in cui apparirà lo stesso Tony Goldwyn, segue Max Bernal (Bobby Cannavale), un ex scrittore di show comici serali molto seguiti diventato comico stand-up di scarso successo, e il suo brillante e complicato figlio di 11 anni Ezra (Fitzgerald), che è autistico. Avendo recentemente fatto saltare in aria sia la sua carriera che il suo matrimonio, Max ora vive con suo padre, Stan (Robert De Niro). Max, profondamente in disaccordo con la sua ex moglie Jenna (Rose Byrne) su come affrontare i bisogni del figlio, decide di rapire Ezra e portarlo in un'odissea attraverso il paese, con risultati esilaranti e disastrosi.

Tony Spiridakis ha sceneggiato Inappropriate Behavior, che entrerà in produzione questo mese, ed è stato cofinanziato e prodotto da Closer Media. William Horberg produrrà per conto di Closer Media, insieme a Jon Kilik, Spiridakis e Goldwyn.

Robin Williams, Robert De Niro ricorda quando si beccò una gomitata in faccia da lui: "Mi risistemò il naso!"

"Tony Spiridakis è padre di un figlio autistico e ha scritto una sceneggiatura la cui verità vissuta, umorismo e grazia sono evidenti in ogni pagina", ha affermato Horberg di Closer Media. "Tony Goldwyn è sempre stato attratto da materiale eccezionale, come attore, produttore e regista, risalendo ai giorni in cui lavoravamo insieme in Ghost alla Paramount. Vedere questa storia che celebra la diversità, unita a questo cast e team straordinari, ci fa sentire incredibilmente fortunati ed entusiasti di realizzarlo come nostro primo film alla Closer Media".