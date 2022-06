Robin Williams, Robert De Niro ricorda quando si beccò una gomitata in faccia da lui: "Mi risistemò il naso!"

Sul set di un film può succedere davvero di tutto, come quando Robin Williams ruppe accidentalmente il naso a Robert De Niro con una gomitata... E finì con il raddrizzarglielo!

Accadde sul set di Risvegli, il film del 1990 diretto da Penny Marshall. E dire che qui non c'erano di mezzo ring, guantoni da boxe, o membri della mafia con vendette da portare avanti...

Infatti, riporta anche Slash Film, tutto avvenne durante una scena in cui il personaggio di De Niro stava avendo un attacco epilettico, e quello di Williams, che interpretava un medico, cercava di trattenerlo.

"Il mio gomito a un certo punto si è mosso nel modo sbagliato e l'ho beccato dritto in faccia, BAM! Si è sentito un rumore, come se si stessero spezzando delle ossa di pollo" raccontava Williams anni fa in un programma televisivo.

Ma, pensate un po, proprio come affermò l'attore di Will Hunting - Genio ribelle nella stessa sede, quel colpo finì con il raddrizzare il naso a De Niro, che in realtà se lo era già rotto ai tempi di Toro Scatenato, e questo fatto è stato narrato anche nella biografia di Robin Williams pubblicata da Dave Itzkoff, in cui De Niro confermava le parole del compianto collega.

"Il fatto è che il mio naso era già stato rotto una volta in precedenza, e con quella gomitata mi tornò a posto! Era di nuovo dritto, e aveva un aspetto migliore di prima!" raccontava De Niro. Cose che capitano, insomma...