Robert De Niro star del thriller politico di Netflix Zero Day

non è mai troppo tardi per debuttare in un ruolo ricorrente sul piccolo schermo, Robert De Niro sarà il protagonista del thriller politico targato Netflix Zero Day.

Anche Robert De Niro si lascia incantare dalle sirene del piccolo schermo accettando quello che sarà il suo primo ruolo da regular in una serie tv. L'attore premio Oscar interpreterà e produrrà Zero Day, serie limitata di Eric Newman e Noah Oppenheim che è in fase di sviluppo presso Netflix, secondo quanto riferito da Variety.

I dettagli della trama sono al momento tenuti nascosti, ma pare che si tratterà di un thriller politico in cui Robert De Niro interpreterà un ex presidente degli Stati Uniti.

Noah Oppenheim, il giornalista e autore Michael Schmidt e Jonathan Glickman di Panoramic Media saranno produttori esecutivi insieme a De Niro.

Robert De Niro, un talento scatenato: le sue migliori performance

Nominato per sette premi Oscar, Robert De Niro ne ha vinti due: miglior attore per Toro scatenato nel 1981 e miglior attore non protagonista per Il padrino parte II nel 1975. Ha anche ricevuto diverse nomination agli Emmy, tra cui quella come miglior attore per il ruolo di Bernie Madoff nel film HBO Il mago delle bugie.

Di recente De Niro ha ultimato le riprese del prossimo film di Tony Goldwyn, Inappropriate Behaviour, insieme a Bobby Cannavale, Rose Byrne, Vera Farmiga, Rainn Wilson e Whoopi Goldberg. Cresce, inoltre, l'attesa per vederlo nel nuovo film di Martin Scorsese, il thriller Killers of the Flower Moon, dove recita a fianco di Leonardo DiCaprio e Jesse Plemons.