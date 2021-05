Robert De Niro: Roger Federer cerca di convincerlo a girare in Svizzera, la risposta è "Chiama Hanks"

La Svizzera è troppo perfetta per Robert De Niro, che in uno spot rifiuta la proposta di lavoro del campione Roger Federer suggerendogli di chiamare... Tom Hanks.

Nel nuovo spot promozionale di Svizzera Turismo, la leggenda svizzera del tennis Roger Federer prova a invitare la star di Hollywood Robert De Niro a fare un "film sulla Svizzera". "Chiama Hanks" è la laconica risposta del divo.

Il video, disponibile sull'account YouTube ufficiale di Svizzera Turismo, mostra Roger Federer che chiede a De Niro se ha visto il film promozionale sul turismo che gli ha inviato. Il film in questione descrive le bellezze naturali paesaggistiche del paese europeo, ma per Robert De Niro non contiene sufficiente dramma.

Di fronte alla confusione del tennista, De Niro specifica che la Svizzera è troppo perfetta e le persone sono troppo gentili. Non c'è nessun conflitto per l'attore, che è meglio conosciuto per il genere drammatico, thriller e i film sulla mafia.

La star de Il padrino e Quei bravi ragazzi rifiuta così l'offerta di Roger Federer suggerendogli di contattare Tom Hanks. Al che Federer risponde esclamando: "Chi?"

