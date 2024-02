Roger Federer, il Premio Oscar Asif Kapadia dirigerà il documentario sul campione di tennis

Il premio Oscar Asif Kapadia dirigerà un documentario per Prime Video sugli ultimi giorni della carriera della leggenda del tennis Roger Federer, che in origine era stato concepito come un filmato amatoriale.

Il lungometraggio racconterà gli ultimi 12 giorni della carriera di colui che è considerato da molti il più grande tennista di tutti i tempi.

Un film inizialmente destinato alla visone privata

Amazon ha dichiarato che il documentario, ancora senza titolo, era "originariamente un video casalingo che non avrebbe mai dovuto essere destinato alla visione pubblica", e che questo "cattura Federer nel suo momento più vulnerabile e candido, mentre sta dando il suo addio a un gioco e ai fan che hanno plasmato la sua vita negli ultimi due decenni".

Federer ha dichiarato: "Inizialmente l'idea era quella di immortalare gli ultimi momenti della mia carriera di tennista professionista per poterli avere in seguito da mostrare alla mia famiglia e ai miei amici".

Federer, una carriera strabiliante

"Durante la mia carriera, tendevo a non avere telecamere intorno a me e alla mia famiglia, soprattutto nei momenti importanti. Ma non era una cattiva idea realizzare queste riprese, perché non erano destinate al pubblico. Tuttavia, abbiamo catturato così tanti momenti emozionanti che si è trasformato in un viaggio profondamente personale. Sono felice di collaborare con Prime Video grazie alla sua vasta portata globale e alla sua significativa presenza nell'industria cinematografica. Questo assicura che la storia dei miei ultimi giorni nel tennis risuonerà sia tra gli appassionati di tennis che tra un pubblico più ampio in tutto il mondo".

La star svizzera ha vinto 20 grandi slam, tra cui otto Wimbledon, ed è al terzo posto nella classifica di tutti i tempi dopo Novak Djokovic e Rafa Nadal. Da giocatore era molto amato per il suo stile raffinato e i suoi modi da "gentiluomo".

Chi è il regista Asif Kapadia?

Asif Kapadia ha vinto l'Oscar come miglior documentario nel 2016 per Amy - The Girl Behind the Name, sulla cantante Amy Winehouse (di cui è in uscita il biopic Back to Black), e ha anche realizzato film su star dello sport come Diego Maradona, Ayrton Senna e Cristiano Ronaldo. Joe Sabia sarà il co-regista del documentario su Federer, ancora senza titolo, ed è prodotto dalla Lafcadia Productions di Kapadia. Il film è prodotto da Kapadia e George Chignel.

Diego Maradona: la prima clip tratta dal documentario di Asif Kapadia

Da quando è entrata nel settore dei diritti sportivi, Amazon ha realizzato numerosi documentari su personaggi come Wayne Rooney, Andy Murray e il capitano di cricket inglese Ben Stokes, collaborando con importanti registi come Sam Mendes.