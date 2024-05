Federer: Gli ultimi dodici giorni, il trailer del documentario sul tennista in arrivo su Prime Video

Il 20 giugno arriverà sugli schermi di Prime Video il documentario Federer: gli ultimi dodici giorni, di cui è stato condiviso il teaser trailer.

Il progetto debutterà in esclusiva sulla piattaforma di streaming il 20 giugno in oltre 240 paesi e territori nel mondo.

Il progetto dedicato allo sportivo

Federer: gli ultimi dodici giorni è stato diretto dal regista Asif Kapadia, vincitore di un premio Oscar, in collaborazione con Joe Sabia.

Sugli schermi si seguono gli ultimi 12 giorni della carriera del famoso tennista, regalando immagini ai fan che inizialmente erano state girate come home video non destinato alla visione pubblica.

Roger Federer viene ritratto in una versione vulnerabile e sincera, mentre dice addio allo sport che ha animato la sua vita per oltre due decenni.

Il poster del documentario

Arricchito dalle interviste dei leggendari rivali, nonché intimi amici Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray, Federer: Gli ultimi dodici giorni offre un accesso senza precedenti alla relazione tra queste stelle senza eguali.

Presentato da Prime Video Sports, Federer: Gli ultimi dodici giorni è una produzione Lafcadia Productions. Il film è prodotto da Asif Kapadia e George Chignell, e diretto da Kapadia e Joe Sabia.

