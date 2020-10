Robert De Niro sul suo possibile ritiro: "Andrò avanti finché potrò"

Robert De Niro ha detto di non pensare al ritiro e di voler proseguire finché ne avrà la possibilità; l'attore in questi giorni è impegnato on la promozione di Nonno questa volta è guerra.

Robert De Niro ha dichiarato di non pensare al ritiro dal mondo del cinema e di voler "andare avanti finché potrò". L'attore è il protagonista di Nonno questa volta è guerra, commedia uscita ieri nelle sale statunitensi che vede nel cast anche Uma Thurman, Rob Riggle e Christopher Walken.

Dopo quasi due anni da quella che originariamente sarebbe dovuta essere la sua data di uscita nelle sale, Nonno questa volta è guerra! è sbarcato nei cinema statunitensi. Protagonista del film è Robert De Niro che interpreta un vedovo ed esuberante pensionato che si trasferisce nella casa della famiglia di sua figlia ed inizia una spietata battaglia di scherzi con suo nipote (Oakes Fegley).

Joker: Robert De Niro a confronto con Joaquin Phoenix

Il leggendario attore americano non è nuovo a questo tipo di commedie e non sono mancati, nel corso degli anni, i malumori dei suoi tanti fan che preferirebbero vederlo esclusivamente coinvolto in film più impegnati. De Niro, però, non bada a queste considerazioni, spiegando come in realtà gli piaccia esplorare più generi cinematografici. "I progetti sono diversi ma per me vanno tutti bene in modi diversi" ha dichiarato l'attore a Yahoo Entertainment. "Questo progetto è divertente. È facile sotto alcuni aspetti, ma non sotto altri. Devi avere un certo tempismo. E mi sono divertito".

Parlando del tema centrale del film, e quindi dei nonni che vanno in pensione e dedicano il proprio tempo ai loro nipoti, Robert De Niro ha voluto chiarire che non ha ancora intenzione di ritirarsi dal cinema. "Dico sempre, i passi sono diventare nonno, poi bisnonno, poi bis-bis-bisnonno, quindi chissà. Io comunque andrò avanti finché potrò" ha dichiarato l'attore.

Nonno questa volta è guerra! sarebbe dovuto arrivare al cinema il 23 febbraio 2018, distribuito dalla Dimension Films, società della Weinstein Company. Un mese prima dell'uscita, il film è stato rinviato a data da destinarsi, finché la Weinstein Company non ha deciso di cederne i diritti, acquisiti successivamente dalla 101 Studios. Il film vede nel cast anche Uma Thurman, Laura Marano, Cheech Marin e Jane Seymour, Rob Riggle e Christopher Walken. "Interpretare la nipote di De Niro è stato un sogno diventato realtà, ed è stato anche molto intimidatorio" ha dichiarato Marano. "È come essere invitati ad unirsi ai Beatles", ha quindi aggiunto Marin riferendosi a Walken, Thurman, De Niro e Riggle. Ricordiamo che lo scorso anno Robert De Niro ha preso parte a due film da Oscar, The Irishman di Martin Scorsese e Joker di Todd Phillips.