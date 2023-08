Robert De Niro, i migliori 5 film che (forse) non avete visto

Sì, certo: Taxi Driver, Il Cacciatore, Toro Scatenato, C'era una volta in America, Heat - La Sfida, Quei Bravi Ragazzi. Si fa presto a definire Robert De Niro come uno dei più grandi attori della storia del cinema, prendendo in considerazione solo i suoi capolavori. Invece, Robert Anthony De Niro Jr., nato nel Greenwich Village il 17 agosto del 1943 (già, ottant'anni e non sentirli), nella sua lunga e prolifica carriera, ha preso parte ad innumerevoli titoli "alternativi", e lontani dalla sua solita iconografia cinematografica. Gli esordi sono un esempio: a vent'anni venne diretto in un piccolo ruolo da Brian De Palma in Oggi sposi (non il film più citato di De Palma, ecco), per poi affrontare il set de Il clan dei Barker di Roger Corman, rivalutato solo di recente.

Taxi Driver: De Niro e Scorsese sul set

Successivamente, tra i tripudi di Martin Scorsese (Mean Streets - Domenica in chiesa, lunedì all'inferno e Taxi Driver) e di Francis Ford Coppola (Il Padrino - Parte II, con cui vinse il primo Oscar), nel pieno della New Hollywood, un De Niro ormai consacrato continuò il suo percorso collaterale, e tutt'ora da scoprire: L'assoluzione e Innamorarsi (rom-com con Meryl Streep), entrambi di Ulu Grsbard, o The Swap di Jordan Leondopoulos, così come Angel Heart - Ascensore per l'inferno, archetipo acerbo, e ora riconsiderato, del genere neo-noir. Insomma, la lista delle pellicole meno famose dell'attore newyorkese è lunga. Per questo, abbiamo scelto 5 film di Robert De Niro da riscoprire tra quelli che (forse) non avete ancora visto. Con un'esortazione: recuperateli al più presto!

1. Stone di John Curran

Peccato, perché se di John Curran, promettente regista di New York, si sono un po' perse le tracce, il suo Stone è un grande esempio di cinema, ragionato, ponderato, ma non meno elettrizzante. Tra le pellicole meno citate di Robert De Niro c'è Stone, con cui duetta insieme ad Edward Norton. Entrambi sul filo delle parole. De Niro è un supervisore alla libertà vigilata dei detenuti, mentre Norton è un carcerato omicida che prova a convincere l'uomo di essere cambiato. Come? Coinvolgendo sua moglie, interpretata da Milla Jovovich. Il film è scritto da Angus MacLachlan, commediografo. Tensione costante, clima oscuro e un Robert De Niro mai così livido.

Toro Scatenato non è (solo) il più grande film sul pugilato

2. Killer Elite di Gary McKendry

Robert De NIro e Jason Statham in una sequenza di Killer Elite

Alternativa "d'azione" nella filmografia di Robert De Niro. Un genere che ha, più o meno, sempre calcato - soprattutto dagli Anni Duemila - con risultati altalenanti. Per questo abbiamo scelto un film del 2011, Killer Elite di Gary McKendry, dove condivideva il set con Jason Statham, Clive Owen, Dominic Purcell e Aden Young. Trama intricata, alleanze e colpi di scena, nel quale De Niro interpreta Hunter, sicario su commissione nonché mentore del protagonista, Danny, interpretato da Statham. Quando Hunter viene rapito, una banda di vecchi alleati parte per recuperarlo. Film di ottimo intrattenimento, per un De Niro versione action.

3. Stanno tutti bene - Everybody's Fine di Kirk Jones

Robert De Niro e Drew Barrymore in Everybody's fine

Filmografia strana quella dell'inglese Kirk Jones. Folgorazione con Svegliati Ned, e poi il caso strano di Nanny McPhee - Tata Matilda, nel 2005. Subito dopo, ha tentato l'all-in, realizzando il remake più o meno pedissequo di Stanno tutti bene di Giuseppe Tornatore. Effettivamente, quel film, uscito nel 1990, si prestava ad una rilettura americana, con un cast che avrebbe retto la scena. Al posto di Marcello Mastroianni ecco appunto Robert De Niro. Con lui Kate Beckinsale, Drew Barrymore e Sam Rockwell, nei panni dei tre figli, con cui l'anziano Frank cerca di stabilire un contatto. Film amarissimo con un dolente e stropicciato De Niro. Si piange, per un remake che non stona. Del resto, nella soundtrack c'è Paul McCartney.

Robert De Niro, un talento scatenato: le sue migliori performance

4. Flawless - Senza difetti di Joel Schumacher

Flawless - Senza difetti andrebbe rivisto per due motivi: è diretto da Joel Schumacher, simbolo di un cinema Anni Novanta che sapeva osare, nonché regista molto sottovalutato; poi perché il film porta sullo schermo un duetto memorabile: quello tra Robert De Niro e Philip Seymour Hoffman. La storia, su soggetto dell'istrionico Schumacher, è quella di Walt (De Niro), un pensionato colpito da un ictus. Dopo una lunga riabilitazione, decide di prendere lezioni canore da Rusty (Hoffman), drag queen con cui era in contrasto. Una vicenda di amicizia e consapevolezza per quella che è forse la pellicola meno ricordata con Robert De Niro (e con Philip Seymour Hoffman).

5. Cento e una notte di Agnès Varda

Finiamo la nostra classifica con quello che è a tutti gli effetti il titolo meno conosciuto di Robert De Niro. Che, guarda caso, corrisponde anche al film meno ricordato della grande Agnès Varda. Cento e una notte, realizzato nel 1995 per rendere omaggio al centenario (da qui il titolo) del cinema. Un film surreale, fiabesco, svagato, immaginando il Cinema come un uomo anziano - ovvero Simon Cinéma - ormai senza memoria. Approfittando della situazione, la giovane regista Camilla mette insieme un piano per impossessarsi della sua eredità. Quello di Robert De Niro, all'interno del film, è poco più di una comparsata, meritandosi però la faccia sul poster, insieme a Catherine Deneuve. Già perché Cento e una notte, per vocazione, è pieno di grandi star: Michel Piccoli, Marcello Mastroianni, Jean-Paul Belmondo, Catherine Deneuve, Alain Delon, Gina Lollobrigida e... Leonardo DiCaprio!