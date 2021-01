Robert De Niro, Anya Taylor-Joy e Michael Shannon nel cast del nuovo film di David O. Russell

Robert De Niro, Anya Taylor-Joy e Michael Shannon sono alcune delle nove star che fanno il loro ingresso nel cast del nuovo film di David O. Russell, ancora privo di titolo.

Emma: Anya Taylor-Joy in una scena del film

Il progetto misterioso, attualmente in produzione California, celebra, inoltre l'arrivo di Mike Myers, Timothy Olyphant, Chris Rock, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts e Alessandro Nivola che affiancano Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Michael B. Jordan, Rami Malek e Zoe Saldana.

David O. Russell scrive e dirige la pellicola ispirata a una sua idea originale tornando a collaborare per la terza volta con l'amico Christian Bale dopo The Fighter e American Hustle. Le riprese del film sono in corso a Los Angeles e Disney si occuperà della distribuzione grazie all'accordo esistente tra New Regency e 20th Century Studios. Al momento il plot è rigorosamente top secret.

Producono il misterioso film Arnon Milchan, Matthew Budman e Anthony Katagas per New Regency.