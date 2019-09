Roba da X-Files: "Questi video sugli UFO sono autentici" assicura la Marina Militare!

Sono apparsi in rete tre video che mostrerebbero degli UFO ovvero oggetti volanti non identificati; la veridicità dei video è stata confermata dalla Marina Militare Americana e subito la mente corre a X-Files.

La Marina ha, dunque, confermato la veridicità dei video, ma ha evitato accuratamente il termine UFO, classificando gli oggetti misteriosi come "fenomeni aerei non identificati". Il portavoce Joseph Gradisher ha ammesso che la Marina non sa esattamente cosa siano gli oggetti in questione.

I tre video, uno del 2004 e del 2015, mostrano incursioni di "fenomeni aerei non identificati" durante i voli di addestramento dei piloti militari. "La Marina ha definito i fenomeni osservati come non identificati" spiega il portavoce.

A portare i video all'attenzione del grande pubblico è stato il sito web To the Stars Academy of Arts and Sciences,gruppo dedicato alla ricerca degli UFO e della vita extraterrestre co-fondato dal rocker Tom DeLonge dei Blink 182. I tre video sono stati postati dal sito web e dal New York Times a dicembre 2017 e a marzo 2018. Il sito web The Black Vault pochi giorni fa ha fornito aggiornamenti riguardo ai video svelando che sono denominati, nell'ordine, FLIR1, Gimbal e GoFast.

Il video FLIR1 mostra un oggetto di forma oblunga che accelera per allontanarsi alla vista dei sensori. Il video risale al 2004 ed è definito "l'incidente Nimitz del 2004." Il video sarebbe stato girato da un velivolo della portaerei USS Nimitz.

Nel video Gimbal, udiamo la voce di un membro dell'equipaggio che esclama "guardate quella cosa" riferendosi a un oggetto apparso all'improvviso che va controvento. I piloti avrebbero subito pensato a un drone.

Il video Go Fast risale al 2015 e mostra un oggetto che appare sull'acqua, mentre l'equipaggio si chiede "cosa accidenti è?".