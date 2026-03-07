Rob Reiner, Cary Elwes ricorda il regista nel giorno del suo compleanno: "Mi manchi moltissimo"

Rob Reiner avrebbe compiuto oggi 79 anni e, ricordando il suo compleanno, l'attore Cary Elwes ha voluto condividere un tributo al regista, ucciso con la moglie Michele Singer quasi tre mesi fa, il 14 dicembre 2025.

Nick, il figlio della coppia, è stato accusato di omicidio e, pochi giorni fa, si è presentato in tribunale dichiarandosi non colpevole.

Il ricordo del regista condiviso dall'attore

Cary Elwes, che nel 1978 è stato il protagonista di La storia fantastica, ha scritto sui social: "Oggi sarebbe stato il tuo 79esimo compleanno. Trovo ancora difficile credere che te ne sia andato. Mi manchi davvero tanto".

Rob Reiner sembra verrà ricordato anche durante la cerimonia di consegna degli Oscar 2026: i produttori sembra coinvolgeranno Billy Crystal e Meg Ryan che dovrebbero salire sul palco insieme ad altre star dei film diretti dal regista. Il protagonista di Harry, ti presento Sally, da molti anni grande amico del filmmaker, sembra inoltre che lo ricorderà parlando brevemente della sua esperienza sul set e del legame che li univa durante il segmento In Memoriam.

La situazione del figlio accusato di omicidio

Nick, il figlio di Rob e Michele, era stato arrestato poche ore dopo il ritrovamento del corpo senza vita dei suoi genitori, avvenuto nella casa di famiglia nella giornata del 14 dicembre. A compiere la tragica scoperta era stata la figlia del filmmaker, Romy.

Il trentaduenne, in passato, ha parlato apertamente della sua lotta contro le dipendenze e i problemi mentali, ed era ospite dei genitori da alcune settimane.

La famiglia Reiner, secondo alcune fonti vicine a Deadline, non vorrebbe che l'accusa chieda di considerare la pena di morte come possibile condanna per il duplice omicidio, tuttavia per ora rimane un'ipotesi che non è stata ancora del tutto esclusa dai legali coinvolti.

L'avvocato Alan Jackson, inizialmente coinvolto nella difesa di Nick, aveva rinunciato al caso nel mese di gennaio, dichiarando: "Quello che abbiamo appreso, e potete starne certi, è che secondo le leggi di questo stato... Nick Reiner non è colpevole di omicidio. Scrivetelo. Gli auguriamo il meglio per il futuro".