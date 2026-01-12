Golden Globes 2026, il tributo a Rob Reiner che ha commosso tutti

L'attrice e comica Nikki Glaser ha ricordato il compianto regista, assassinato lo scorso dicembre insieme alla moglie Michele nella propria casa, presumibilmente dal figlio Nick

La comica Nikki Glaser ha concluso i Golden Globe 2026 con un dolce tributo al compianto regista hollywoodiano Rob Reiner, poche settimane dopo che l'amato regista di This Is Spinal Tap e sua moglie Michele sono stati trovati morti nella loro casa in California nel dicembre 2025.

Negli ultimi momenti della cerimonia di domenica sera, Glaser - tornata a condurre la trasmissione televisiva per il secondo anno consecutivo - è salita sul palco un'ultima volta, indossando un abito scintillante argento e nero che ha completato con un berretto nero con il logo della band immaginaria Spinal Tap, apparsa nell'omonimo mockumentary di Reiner del 1984 sull'industria musicale.

"Bene, questo è il nostro spettacolo. Questo è arrivato a 11", ha detto Glaser, riferendosi a una scena iconica del film cult, in cui Reiner, nei panni del documentarista Marty DiBergi, intervistava il chitarrista Nigel Tufnel (Christopher Guest) su un amplificatore il cui volume arrivava a 11 invece che a 10.

Michele Singer Reiner, Rob Reiner e Nick Reiner abbracciati insieme

Il brutale omicidio dei coniugi Reiner

Il tributo della comica è arrivato poche settimane dopo che i Reiner sono stati trovati morti nella loro casa e il loro figlio trentaduenne, Nick Reiner, è stato arrestato il 15 dicembre con l'accusa di duplice omicidio di primo grado per la morte dei genitori. La sua udienza preliminare è fissata per il 23 febbraio.

Secondo quanto riferito, la figlia della coppia, Romy Reiner, ha scoperto i corpi di Rob e Michele alle 15:45 circa, ora locale di Los Angeles. I certificati di morte hanno rivelato che la coppia è morta pochi minuti dopo aver subito "ferite multiple da arma da taglio" inflitte, secondo quanto riferito, "con un coltello, da un'altra persona".

La leggendaria carriera di Rob Reiner includeva la regia di alcuni dei film più amati dal pubblico, tra cui il già citato This Is Spinal Tap, Stand By Me (1986), La storia fantastica (1987) e Harry ti presento Sally (1989).

Rob Reiner insieme al figlio Nick Reiner

L'avvocato di Nick Reiner rinuncia al caso

Nick Reiner è rimasto per giorni rinchiuso nella sua cella singola del Twin Towers Correctional Facility nel cuore di Los Angeles dopo essere stato arrestato con l'accusa di aver ucciso entrambi i suoi genitori.

Al momento, l'imputato non è autorizzato a parlare con altre persone al di fuori del suo legale, che tuttavia qualche giorno fa ha rinunciato al caso, e del personale carcerario. Sempre scortato da un ufficiale di polizia, può uscire dalla cella soltanto per comparire in tribunale o per motivi medici, monitorato sempre con una telecamera dall'agente accompagnatore.