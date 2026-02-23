Nick Reiner si dichiara 'non colpevole' per l'omicidio dei genitori Rob e Michele

Il figlio del regista si è presentato in tribunale per la nuova udienza in programma e il processo ora riprenderà nel mese di aprile.

Nick Reiner è arrivato in tribunale per rispondere alle accuse di omicidio che gli sono state rivolte dopo la morte dei suoi genitori Rob e Michele Reiner.

L'avvocato Kimberly Green ha dichiarato, davanti al giudice Theresa McGonigle, che il suo cliente si proclama non colpevole, ma il figlio del regista non potrà uscire dal carcere nemmeno pagando una cauzione.

L'aggiornamento sul processo a Nick Reiner

Il procuratore distrettuale Nathan Hochman, nel mese di gennaio, aveva sostenuto che Nick Reiner verrà considerato colpevole 'oltre ogni ragionevole dubbio' dai membri della giuria che dovranno giudicare il caso.

Il figlio del regista, in aula, ha parlato solo in risposta alla comunicazione che dovrà presentarsi in tribunale per la prossima udienza, programmata per il 29 aprile.

Il trentaduenne era stato arrestato poche ore dopo il ritrovamento del corpo senza vita dei suoi genitori, avvenuto nella casa di famiglia nella giornata del 14 dicembre. A compiere la tragica scoperta era stata la figlia di Reiner, Romy. Nick, in passato, ha parlato apertamente della sua lotta contro le dipendenze e i problemi mentali, ed era ospite dei genitori da alcune settimane.

La possibile condanna

La famiglia Reiner, secondo alcune fonti vicine a Deadline, non vorrebbero che l'accusa chieda di considerare la pena di morte come possibile condanna per il duplice omicidio, tuttavia per ora rimane un'ipotesi che non è stata ancora del tutto esclusa dai legali coinvolti.

L'avvocato Alan Jackson, inizialmente coinvolto nella difesa di Nick, aveva rinunciato al caso nel mese di gennaio, dichiarando: "Quello che abbiamo appreso, e potete starne certi, è che secondo le leggi di questo stato... Nick Reiner non è colpevole di omicidio. Scrivetelo. Gli auguriamo il meglio per il futuro".