Roar: il trailer della serie Apple con Nicole Kidman e Cynthia Erivo

Apple TV+ ha rilasciato il trailer ufficiale di Roar, serie antologica dark, con un cast stellare tra cui Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Issa Rae e altri. Il debutto è previsto per venerdì 15 aprile.

Il trailer offre un'anteprima delle otto storie di vario genere che andranno a costituire la serie. Queste includono storie uniche su una donna che mangia foto, una donna che si infatua di un'anatra, il fantasma di una donna che risolve il proprio omicidio e altro ancora.

Basata sulla raccolta di racconti di Cecelia Ahern, la serie è la prima ad essere pubblicata, grazie all'accordo siglato dai creatori e co-showrunner di Roar Carly Mensch e Liz Flahive con Apple TV+, e presenta un cast stellare che include la vincitrice dell'Oscar, dell'Emmy e del Golden Globe Nicole Kidman, che è anche produttrice esecutiva; Cynthia Erivo, vincitrice di Emmy, Grammy e Tony Award; la sei volte candidata all'Emmy Issa Rae; la vincitrice dell'Emmy Merritt Wever; Alison Brie, candidata al premio SAG; la tre volte candidata agli Emmy Betty Gilpin, Meera Syal, Fivel Stewart e Kara Hayward.

Roar offre un ritratto perspicace, toccante e talvolta esilarante di cosa significa essere una donna oggi. Caratterizzate da una miscela unica di realismo magico, scenari familiari e professionali e mondi futuristici, queste otto storie rispecchiano i dilemmi delle donne comuni in modo accessibile, ma anche sorprendente; ogni personaggio, attraverso le proprie esperienze, parla della resilienza che esiste dentro di ciascuna di loro e in ogni donna.

Oltre a recitare, Nicole Kidman è produttrice esecutiva insieme a Per Saari e alla loro Blossom Films, vincitrice di un Emmy. La produttrice vincitrice di un Emmy Bruna Papandrea, Steve Hutensky e Allie Goss sono i produttori esecutivi per conto di Made Up Stories. Le creatrici Liz Flahive e Carly Mensch sono produttrici esecutive e co-showrunner. L'autrice Cecelia Ahern è produttrice esecutiva attraverso Greenlight Go. e Theresa Park per conto della sua Pro Capita Productions. "Roar" è prodotto per Apple da Endeavour Content.