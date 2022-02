Roar: le foto e la data di uscita della serie Apple con Nicole Kidman e Cynthia Erivo

Roar: Nicole Kidman in una scena

Roar: Cynthia Erivo in una scena

Roar: Betty Gilpin in una curiosa scena

Roar: Merrit Wever in una scena

Apple TV+ ha svelato le prime foto e la data di uscita della serie antologica al femminile Roar, che farà il suo debutto con tutti gli otto episodi il prossimo 15 aprile.

Basata sulla raccolta di racconti di Cecelia Ahern, la serie è la prima ad essere pubblicata, grazie all'accordo siglato dai creatori e co-showrunner di Roar Carly Mensch e Liz Flahive con Apple TV+, e presenta un cast stellare che include la vincitrice dell'Oscar, dell'Emmy e del Golden Globe Nicole Kidman, che è anche produttrice esecutiva; Cynthia Erivo, vincitrice di Emmy, Grammy e Tony Award; la sei volte candidata all'Emmy Issa Rae; la vincitrice dell'Emmy Merritt Wever; Alison Brie, candidata al premio SAG; la tre volte candidata agli Emmy Betty Gilpin, Meera Syal, Fivel Stewart e Kara Hayward.

Roar offre un ritratto perspicace, toccante e talvolta esilarante di cosa significa essere una donna oggi. Caratterizzate da una miscela unica di realismo magico, scenari familiari e professionali e mondi futuristici, queste otto storie rispecchiano i dilemmi delle donne comuni in modo accessibile, ma anche sorprendente; ogni personaggio, attraverso le proprie esperienze, parla della resilienza che esiste dentro di ciascuna di loro e in ogni donna.

Oltre a recitare, Nicole Kidman è produttrice esecutiva insieme a Per Saari e alla loro Blossom Films, vincitrice di un Emmy. La produttrice vincitrice di un Emmy Bruna Papandrea, Steve Hutensky e Allie Goss sono i produttori esecutivi per conto di Made Up Stories. Le creatrici Liz Flahive e Carly Mensch sono produttrici esecutive e co-showrunner. L'autrice Cecelia Ahern è produttrice esecutiva attraverso Greenlight Go. e Theresa Park per conto della sua Pro Capita Productions. "Roar" è prodotto per Apple da Endeavour Content.