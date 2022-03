Nicole Kidman salta il pranzo con i candidati all'Oscar 2022 per un infortunio: ecco cosa è successo

Nicole Kidman è stata costretta a saltare il pranzo con gli altri candidati agli Oscar 2022 a causa di uno strappo al tendine del ginocchio. Un infortunio preesistente che è riemerso con forza durante le riprese di Expats.

Secondo un recente rapporto di Variety, Nicole Kidman, che è stata nominata per la quinta volta all'Oscar per la sua interpretazione in Being the Ricardos, lunedì non ha partecipato al pranzo che annualmente si tiene al Fairmont Century Plaza Hotel e che riunisce coloro che concorrono per la prestigiosa statuetta. L'attrice è infatti rimasta nella sua casa a Nashville per ordine dei medici. Kidman stava girando la serie Expats per Prime Video, quando l'infortunio si è rifatto vivo. La produzione di Expats si è dunque interrotta ed ora bisognerà capire come procedere fino al ritorno di Kidman.

Basato sul romanzo The Expatriates di Janice Y.K., Expats segue le vite di un gruppo di persone provenienti da diverse parti del mondo e residenti ad Hong Kong. I loro percorsi si incrociano e si ritroveranno ad affrontare un evento sconvolgente, facendo anche i conti con il proprio passato. Oltre a Kidman, la serie diretta da Lulu Wang è interpretata da Ji-young Too, Jack Hutson, Sarayu Blue e Brian Tee.

Kidman farà poi parte del cast di The Northman di Robert Eggers. Il film è ambientato nell'era vichinga ed uscirà nelle sale il 28 aprile. Oltre a Kidman, nel cast troviamo Alexander Skarsgård nei panni del principe vichingo Amleth, poi Ethan Hawke, Claes Bang, Anya Taylor-Joy e Willem Dafoe. Inoltre, Kidman apparirà come Atlanna in Aquaman and the Lost Kingdom, che invece uscirà a dicembre. Reciterà anche nella serie antologica Roar, dai creatori di GLOW, Liz Flahive e Carly Mensch. La serie di 8 episodi debutterà su Apple TV+ il 15 aprile.