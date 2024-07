Road House 2, il regista svela i primi dettagli del sequel: "Sarà grandioso"

Dopo il successo del reboot di Road House in streaming, Prime Video ha annunciato subito che il film avrà un sequel. Oltre a Jake Gyllenhaal che riprenderà il suo ruolo dal film precedente, il sequel vedrà anche il ritorno del regista Doug Liman.

In un'intervista rilasciata a Collider, Liman ha condiviso i primi dettagli di Road House 2, nei limiti di ciò che gli era permesso rivelare. Il regista ha precisato che lo sviluppo del sequel è ancora nella fase iniziale, quindi non può dire molto se non che è "molto emozionato" all'idea di continuare la storia.

Liman ha anche promesso che Road House 2 sarà un film molto più "grande" del suo predecessore e, sebbene la storia sia ancora in fase di scrittura, il regista è comunque impaziente di iniziare a lavorare al progetto.

"So solo che non sto più nella pelle", ha dichiarato Liman. "Abbiamo avuto una serie di idee diverse che volevamo esplorare, e il fatto che saremo in grado di farlo è davvero emozionante. [Road House 2] sarà più ampio, più grande e non vedo l'ora di iniziare".

Il duro del Road House ha rinunciato all'uscita nei cinema per un budget più alto? La verità sull'accordo

Gyllenhaal era stato dello stesso avviso del regista, ovvero che il sequel avrebbe avuto una portata più ampia. L'attore aveva anche fatto notare come fossero state discusse diverse idee per il prossimo film ma che non era ancora stata definita una trama specifica.

Diretto da Liman, Road House è stato scritto da Anthony Bagarozzi e Charles Mondry, mentre David Lee Henry ha contribuito alla storia. Il film è ispirato all'omonimo film del 1989, interpretato da Patrick Swayze. Henry ha scritto il film originale insieme a Hilary Henkin. Oltre al protagonista Gyllenhaal, nel cast c'erano Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams, JD Pardo, Arturo Castro, Lukas Gage e Conor McGregor.