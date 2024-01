Bill Murray, Michael Cera e Benicio Del Toro si uniscono al cast del nuovo film di Wes Anderson

Dopo Asteroid City il visionario regista Wes Anderson tornerà in sala con un nuovo film che avrà come protagonisti Benicio Del Toro, Michael Cera e Bill Murray.

Dopo Asteroid City, il visionario regista Wes Anderson tornerà nelle sale con un nuovo film, una pellicola di spionaggio che avrà come protagonisti Benicio Del Toro, Michael Cera e Bill Murray. Sebbene ancora non si conosca il titolo, sappiamo che Anderson lavora a questo progetto da un po' di tempo e già l'anno scorso il regista aveva accennato a una nuova collaborazione con Del Toro (che è apparso già in The French Dispatch).

Ora World Of Reel ha confermato che Anderson e Roman Coppola hanno messo insieme la sceneggiatura del nuovo film che è stata ultimata prima dell'inizio dello sciopero degli sceneggiatori. Murray è uno degli attori feticcio di Anderson, essendo apparso in quasi tutti i suoi film dopo Rushmore. Cera, reduce dal successo di Barbie, sarebbe una nuova aggiunta al gruppo. Le riprese dovrebbero iniziare nei prossimi mesi.

Wes Anderson: "C'è stato un ammutinamento sul set perché facevo mangiare solo zuppa"

Il film

Riguardo al suo nuovo film Anderson ha detto: "Non posso dirvi molto di più, tranne che si tratterà di spionaggio, di un rapporto padre-figlia con, diciamo, un lato piuttosto oscuro". Inoltre il regista ha anticipato un'inversione di tendenza rispetto a Asteroid City e The French Dispatch visto che i ruoli principali non saranno più di tre.

L'ultimo lavoro alla regia di Anderson riguarda una serie di cortometraggi basati sui racconti di Roald Dahl, approdati su Netflix il 27 settembre e intitolati La meravigliosa storia di Henry Sugar, Il cigno, Il derattizzatore e il Veleno.