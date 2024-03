Wes Anderson svela il motivo della sua assenza agli Oscar 2024 e condivide i suoi ringraziamenti

Il regista Wes Anderson ha spiegato in un comunicato perché non era a Los Angeles per ricevere il suo primo Oscar, condividendo inoltre i suoi ringraziamenti.

Wes Anderson non ha potuto ricevere di persona il suo primo premio Oscar ricevuto grazie al cortometraggio live-action La meravigliosa storia di Henry Sugar, ma ha voluto condividere i suoi ringraziamenti online.

Il regista ha inoltre spiegato i motivi della sua assenza, legata alla produzione di The Phoenician Scheme, il suo prossimo film.

I ringraziamenti del regista

Nel comunicato, Wes Anderson dichiara dopo la prima vittoria agli Oscar: "Io e il produttore Steven Rales, se avessimo potuto essere lì, avremmo detto 'Grazie' a: la famiglia di Roadl Dahl; il team di Netflix; Benedict [Cumberbatch] e Ralph [Fiennes] e Ben Kingsley e Dev [Patel]... E ad altri membri [del cast e della troupe]".

Il regista, che in carriera aveva ricevuto otto nomination ai premi dell'Academy, ha proseguito: "E, inoltre, se non avessi incontrato Owen Wilson in un corridoio dell'Università del Texas tra una lezione e l'altra quando avevo 18 anni, certamente non starei ricevendo questo premio stasera, ma sfortunatamente io e Steven siamo in Germania e iniziamo a girare il nostro prossimo film domani mattina presto, quindi non ho potuto ricevere il premio di persona o dire nulla di tutto questo".

La meravigliosa storia di Henry Sugar: Benedict Cumberbatch in una scena del film

The Wonderful Story of Henry Sugar: tutto ciò che sappiamo sull'adattamento Netflix di Wes Anderson

Il cortometraggio La meravigliosa storia di Henry Sugar, che ha debuttato alla Mostra del Cinema di Venezia 2023, è tratto da un racconto di Roald Dahl e racconta la storia di un uomo che usa i suoi poteri, essendo in grado di prevedere il futuro, per ingannare al gioco d'azzardo.

The Phoenician Scheme avrà come star Benicio del Toro, Michael Cera e Bill Murray. Anderson ha scritto la sceneggiatura insieme a Roman Coppola.