Wes Anderson: svelati i dettagli dei corti tratti dai racconti di Roald Dahl in arrivo su Netflix

Netflix ha svelato i dettagli dei corti tratti dai racconti di Roald Dahl, in arrivo in streaming dal 27 al 30 settembre.

The Wonderful Story of Henry Sugar, diretto da Wes Anderson, è stato recentemente presentato a Venezia 2023.

I progetti in arrivo in streaming

Il mondo di Roald Dahl è al centro dei cortometraggi La meravigliosa storia di Henry Sugar, The Swan, The Ratcatcher e Poison, distribuiti in streaming uno al giorno dal 27 al 30 settembre. Wes Anderson ha diretto tutte le storie.

Ecco i dettagli dei progetti in arrivo su Netflix:

La meravigliosa storia di Henry Sugar debutterà il 27 settembre e ha una durata di 39 minuti. Al centro della trama c'è un uomo ricco che scopre l'esistenza di un guru che riesce a vedere senza usare i suoi occhi, decidendo così di farsi insegnare il "trucco" per vincere al casinò.

The Swan arriverà su Netflix il 28 settembre e ha una durata di 17 minuti. Al centro della trama c'è un ragazzino piccolo e brillante che viene preso di mira in modo spietato da due bulli idioti.

Nel cast ci sono Rupert Friend, Asa Jennings e Ralph Fiennes.

Venerdì 29 settembre sarà il turno di The Ratcatcher, con una durata di 17 minuti. Il protagonista della storia è uno sterminatore di ratti.

Nel cast vocale ci sono Fiennes, Friend e Richard Ayoade.

Poison sarà l'ultimo corto, della durata di 17 minuti, in arrivo sabato 30 settembre. Al centro della trama c'è un uomo che scopre un serpente velenoso nel suo letto.

Nel cast spazio a Dev Patel, Benedict Cumberbatch e Ben Kingsley.